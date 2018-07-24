Меркель обсудила с Лавровым вопросы по Украине

Вчера, 16:46

В немецкой столице состоялась встреча между канцлером ФРГ и главой МИД России

Фото: stirileprotv.ro
Фото: stirileprotv.ro

В Берлине состоялась встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также на переговорах присутствовали министр иностранных дел Хайко Маас и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Как сообщил 24 июля заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ, главными темами для обсуждения стали ситуация на востоке Украины, Сирии и на Ближнем Востоке.

"Главной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, и в первую очередь в Сирии. Также был затронут конфликт на востоке Украины", – цитирует Reuters пресс-службу немецкого кабмина.

Как отмечается, встречу с главой российской дипломатии Меркель согласовала на прошлой неделе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уже сообщалось, в мае сам Маас посещал Россию, где обсуждал с Сергеем Лавровым ситуацию на востоке Украины.

Кроме того, в том же месяце Меркель обещала прилагать усилия для сохранения территориальной целостности и независимости Украины.

Также известно, что немецкий канцлер обсуждала с Путиным вопрос размещения миротворцев на Донбассе.
Россия, Германия, Украина, переговоры, Ангела Меркель , Сергей Лавров

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Reuters

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