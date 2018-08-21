Меркель обсудила войну в Украине с президентом Финляндии

Разговор был проведен по инициативе финской стороны

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Саули Ниинистё в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную тематику, сообщает пресс-служба финского президента.

"Президент и канцлер в основном обсуждали конфликт в Украине и сирийскую войну. Также они затронули темы отношений Европы, США и России", – говорится в сообщении пресс-службы Ниинистё.

Разговор был проведен по инициативе финской стороны, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Германия и Россия планируют и далее обсуждать тему возможности введения миротворцев ООН на Донбасс для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффан Зайберт по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель, состоявшихся на днях.

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В свою очередь президент Украины Петр Порошенко сегодня провел телефонный разговор с Меркель. Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом РФ, проведенных накануне в Германии.