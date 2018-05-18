Меркель обсудит с Путиным "Северный поток – 2" – Песков

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что переговоры в Сочи – это возможность "сверить часы" по промблемным международным вопросам

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Сочи (Россия) на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг российского газопровода в обход Украины – "Севергого потока – 2". Об этом 18 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Известия".

По словам представителя Кремля, в нынешних условиях, переговоры лидеров Германии и России – это возможность "сверить часы" по многим международным проблемам, в частности, по ситуациям в Сирии и Украине.

"Вы знаете, что ведется совместная работа над рядом крупных международных проектов. В первую очередь это – "Северный поток – 2". Ситуация весьма непростая в свете недавних заявлений, которые прозвучали из Вашингтона. По мнению Вашингтона, этот проект не соответствует интересам европейских стран. Весьма интересная постановка вопроса", – заявил Песков.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп призывал Германию остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток – 2", строительство которого уже началось на территории ФРГ. Как сообщается, Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в апреле настаивал, что Берлин должен прекратить поддержку "Северного потока – 2".

Напомним, ранее Германия уточнила позицию по "Северному потоку – 2" и Украине. ФРГ требует от России гарантий сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода.