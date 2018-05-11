Меркель оценила выполнение Минских соглашений

Минские соглашения способствовали снижению интенсивности конфликта на Донбассе, однако практическое выполнение их пунктов, в первую очередь достижение устойчивого перемирия, вызывает разочарование, заявила 11 мая на конференции в Мюнстере канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

"Вместе с Францией в рамках нормандского формата мы взяли на себя ответственность и заключили "Минск". Результат, нужно сказать, весьма печальный. Можно смотреть на это с положительной точки зрения и сказать, что мы избежали эскалации конфликта. Однако до сих пор не наступило настоящего перемирия, почти каждый день там (на Донбассе – Ред.) погибают солдаты Украины", – заявила Меркель.

По ее словам, необходимо "продолжать работу и вести переговоры".

"Переговоры – важный инструмент, даже если успех появляется не сразу. Нужно поддерживать диалог", – добавила Меркель.

Напомним, недавно представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Александр Моцик обвинил Россию в срыве решения конфликта на Донбассе. По его словам, Москва не выполняет свои обязательства по Минским договоренностям, тем самым не позволяет и Украине продвигаться дальше в этом вопросе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объяснил, как можно вернуть мир на Донбасс за считанные недели. Глава государства подчеркнул, что введение миротворцев на Донбасс с последующим переходом контроля над украинско-российской границей станет главным условием для установления мира.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.