Меркель отказалась от предложения США отправить немецкие суда в Керченский пролив

Проведение военно-морского маневра в Керченском проливе могло спровоцировать президента Российской Федерации Владимира Путина

Фото: AFP

Меркель отказалась от предложения США отправить немецкие суда в Керченский пролив //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f5/766/5c67f576649dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f5/766/5c67f576649dc.jpg 2019-03-07T21:23:33+02:00 Политика Проведение военно-морского маневра в Керченском проливе могло спровоцировать президента Российской Федерации Владимира Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель не поддалась давлению со стороны США о проведении военно-морского маневра между оккупированным Крымом и российской территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Проведение военно-морского маневра в Керченском проливе могло спровоцировать президента Российской Федерации Владимира Путина.

В частности, 16 февраля в рамках встречи на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс настоятельно призывал канцлера ФРГ отправить немецкие суда в Керченский пролив, чтобы продемонстрировать президенту России, что Запад не пойдет на уступки в доступе к проливу.

В то же время, как отметили источники, немецкий лидер отказалась от этого, сославшись на предостережения президента Украины Петра Порошенко.

Представитель немецкого канцлера отказался это комментировать.

По данным источников, Меркель отметила, что была готова в координации с Францией отправить конвой через пролив как одноразовый маневр, но Порошенко ответил, что этого будет недостаточно для урегулирования проблемы, потому что украинский лидер хочет, чтобы пролив постоянно был открытым.

Как сообщил другой источник, Франция тоже отказались принять участие в этом, оценивая идею как излишнюю провокацию.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив. Об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

Отметим, что вблизи украинской границе Россия сосредоточила огромное количество войск, о чем, конечно же, известно украинскому военному командованию. Так, начальник Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии в 18 км от украинской границы.

В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.

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