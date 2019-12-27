Меркель отказалась выделять Украине военную помощь

Берлин ответил отказом на один из запросов Киева о военной помощи

Владимир Зеленский и Ангела Меркель / Фото: AFP

Правительство Германии, которое в мае выделило Украине 82 млн евро в виде технической и финансовой поддержки, отклонило новый запрос о военной помощи.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому порталу RND, которое было опубликовано 27 декабря.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", – сказал глава украинской дипломатии.

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Пристайко не уточнил, о каком объеме или виде помощи идет речь либо когда именно Киев подал запрос, однако выразил надежду на то, что Берлин пересмотрит свою позицию.

По словам министра, сейчас речь идет о выживании Украины как государства.

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"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить гибель людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше", – сказал Вадим Пристайко.

Напомним, в сентябре Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в котором последний заявил, что Германия и Франция "делают недостаточно для Украины". В ответ на это правительство ФРГ сообщило, что после Революции Достоинства в 2014 году Берлин выделил Киеву 1,4 млрд евро в виде грантов и займов.

Кроме того, в октябре немецкое Министерство обороны сообщило о выделении оборонному ведомству Украины 1,5 миллиона евро на закупку современного медоборудования.

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