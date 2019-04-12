Меркель поделилась впечатлениями от встреч с Порошенко

Меркель признала, что для нее важны встречи с Порошенко

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: AFP

Федеральный канцлер Германия Ангела Меркель рассказала о том, почему для нее важны переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом она заявила в ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран.

"Я решила пригласить господина президента, я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности. Мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи. И также во времена, когда мы имеем выборы, я также решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог", – подчеркнула Меркель.

Отметим, что 10 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу была достигнута предварительная договоренность о введении 18 апреля перемирия по случаю пасхальных праздников.

Стоит также напомнить, что ранее переговорщики Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о перемирии на Донбассе с 8 марта. Как рассказывал представитель Украины Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ было найдено взаимопонимание.

Стоит отметить, что противник регулярно нарушает режим прекращения огня по сегодняшний день, применяя запрещенное "Минском" вооружение. Так, например, 24 марта пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. По позициям украинской армии выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

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