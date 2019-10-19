Меркель поговорила с Путиным по телефону: что обсуждали

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Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу, 19 октября, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой разговора стала подготовка к проведению в скором времени саммита "Нормандской четверки", передает DW.

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжения транзита газа по территории Украины.

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Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказа согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске. Потом были ожидания от октября. В итоге после согласования "формулы" был открыт путь к встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском. Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате". В то же время глава МИД Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре.

В то же время в Кремле, комментируя вопрос о дате, заявляли, что стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

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