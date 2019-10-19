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Меркель поговорила с Путиным по телефону: что обсуждали

19 октября, 21:34

Главной темой разговора стала подготовка к проведению саммита "Нормандской четверки"

/ Фото: Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу, 19 октября, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой разговора стала подготовка к проведению в скором времени саммита "Нормандской четверки", передает DW.

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжения транзита газа по территории Украины.

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Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказа согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске. Потом были ожидания от октября. В итоге после согласования "формулы" был открыт путь к встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском. Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате". В то же время глава МИД Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

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Фото: Верховная Рада Украины

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре.

В то же время в Кремле, комментируя вопрос о дате, заявляли, что стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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