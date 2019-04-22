Меркель пообещала Украине поддержку и пригласила Зеленского в Германию

Немецкий канцлер одной из последних среди мировых лидеров поздравила новоизбранного президента

Фото: AFP

Ранее в Германии уже говорили, чего ждут от Владимира Зеленского в случае победы на выборах. Теперь немецкий канцлер Ангела Меркель обещает, что и при новом президенте будет поддерживать Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина ФРГ.

Она поздравила Зеленского с победой на выборах и напомнила, что со времен Революции Достоинства отношения Германии и Украины в значительной степени активизировались – как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном плане.

"Стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликтов так же важны для меня, как и осуществление централизованных судебных реформ, децентрализации и борьбы с коррупцией. Федеральное правительство будет и впредь активно помогать Украине в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", – говорится в заявлении Меркель.

Канцлер Германии добавила, что была бы рада приветствовать Зеленского в ближайшее время в Берлине.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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