Меркель позвонила Путину по поводу Украины

Сегодня, 18:06

Путин также выразил озабоченность в связи с последствиями убийства главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос регулирования конфликта на Донбассе. Как сообщили на сайте Кремля, телефонная беседа состоялась по инициативе Меркель.

Они сошлись на необходимости продолжать встречи в "нормандском формате" и дальше следовать заключенным в 2015 году "Минским договоренностям-2".

Путин также выразил озабоченность в связи с последствиями убийства главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Кроме того, лидеры обсудили и другие вопросы: деэскалацию насилия в сирийском Идлибе и негативные тенденции на мировых финансовых рынках.

Как мы уже сообщали, прошлая встреча лидеров состоялась 18 августа в замке Мезенберг.

Кроме того, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что на встрече Путин и Меркель обсуждали вопрос здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что своим майским визитом в Москву Меркель может побудить Москву к новым преступлениям против Украины.
Путин, Меркель, Украина, минские договоренности, война на донбассе

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"Сегодня"

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