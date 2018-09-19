Меркель позвонила Путину по поводу Украины

Путин также выразил озабоченность в связи с последствиями убийства главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос регулирования конфликта на Донбассе. Как сообщили на сайте Кремля, телефонная беседа состоялась по инициативе Меркель.

Они сошлись на необходимости продолжать встречи в "нормандском формате" и дальше следовать заключенным в 2015 году "Минским договоренностям-2".

Путин также выразил озабоченность в связи с последствиями убийства главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Кроме того, лидеры обсудили и другие вопросы: деэскалацию насилия в сирийском Идлибе и негативные тенденции на мировых финансовых рынках.

Как мы уже сообщали, прошлая встреча лидеров состоялась 18 августа в замке Мезенберг.

Кроме того, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что на встрече Путин и Меркель обсуждали вопрос здоровья незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что своим майским визитом в Москву Меркель может побудить Москву к новым преступлениям против Украины.