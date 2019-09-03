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Меркель пригласила Гончарука в Берлин

3 сентября, 15:37

Немецкий канцлер озвучила ожидания от сотрудничества с новым премьером Украины

/ Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Она выразила надежду на сотрудничество с Украиной по многим вопросам и ожидает реформ от нового главы украинского правительства.

"Уважаемый премьер-министр, поздравляю вас с избранием на пост главы правительства. Федеральное правительство будет оставаться надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией. Германия хочет работать вместе в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, что Украина может сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", – говорится в поздравлении Меркель.

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Канцлер также отметила, что ее страна также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этой области. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине. Решая поставленные задачи, желаю вам смелости, мастерства и больших успехов", – добавила политик.

Как сообщали новости "Сегодня", новый премьер-министр только обживается на новой должности, но уже четко очертил приоритеты и планы работы его правительства. Среди важных задач на ближайшие недели он назвал подготовку к визиту МВФ, подготовку переговоров по транзиту газа, подготовку государственного бюджета на 2020 год, подготовку реформы управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, преодоление рейдерства. Также он озвучил планы нового Кабмина по росту экономики на 40%.

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Источник: Сегодня

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