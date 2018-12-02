Меркель провела консультации с Трампом по ситуации в Керченском проливе

Сегодня, 09:51

В Берлине и Белом доме подтвердили, что немецкий канцлер и президент США говорили о новой агрессии России

Меркель и Трамп на саммите G20. Фото: twitter.com/RegSprecher
Меркель и Трамп на саммите G20. Фото: twitter.com/RegSprecher

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе проела встрече с президентом США Дональдом Трампом, затронув вопрос нового витка агрессии России в Керченском проливе и Азовском море.

"Канцлер Меркель на полях саммита G20 в Аргентине провела консультации с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по российско-украинскому конфликту в Керченском проливе", – сообщил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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В свою очередь спикер Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп и Меркель говорили об Украине.

"Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели двустороннюю встречу на полях саммита G20. Они обменялись мнениями по поводу нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обсудили меры по усилению НАТО, а также меры по улучшению энергетической безопасности в Европе. Они также обсудили ситуацию вокруг России и Украины", – говорится в сообщении Белого дома.

Отметим, что на саммите G20, среди прочего, мировые лидеры обсуждали с президентом России украинский вопрос, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Все они призывали российского лидера к освобождению украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Также на полях саммита Керченский кризис с Путиным обсуждала и Меркель. В итоге они пришли к одному решению по урегулированию ситуации на Азове.

Кроме того, несмотря на отмененные накануне переговоры между президентами США и РФ, таки состоялась короткая встреча Путина с Трампом "на ногах". Российский лидер рассказал, о чем говорил с американским коллегой, и почему, по его мнению, не состоялась полноформатная встреча.
США, азовское море, Меркель, Большая двадцатка, Трамп, Керченский пролив

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"Сегодня"

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