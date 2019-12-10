Меркель рассказала, что именно лидеры "Нормандской четверки" договорились реализовать по Минским соглашениям

Мы реализуем весь минский пакет мер с одной целью, чтобы в конечном итоге можно было провести местные выборы, - сказала Меркель

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Лидеры "нормандской четверки" договорились на саммите в Париже работать над реализацией всего минского пакета мер по урегулированию на востоке Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Мы реализуем весь минский пакет мер с одной целью, чтобы в конечном итоге можно было провести местные выборы, которые бы приняла ОБСЕ", — сказала она. Меркель сообщила, что лидеры "нормандской четверки" договорились встретиться через четыре месяца, чтобы обсудить условия для организации выборов в Донбассе. "Сегодня была воля к решению, в том числе, сложных вопросов", — считает она.

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила саммит "нормандской четверки", который прошел в Париже.

Реклама

"Мне кажется, что сторон переговоров есть воля решать сложные вопросы", — отметила канцлер. По ее мнению, без этой воли нельзя устранить политические разногласия.

"При всех проблемах, на которые мы смотрим реалистично, я этой встречей очень довольна", — сказала Меркель, добавив что сторонам удалось преодолеть "время затишья" в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама