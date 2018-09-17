Меркель уволит главу контрразведки Германии, поддержавшего неонацистов

Канцлер встала на стороне своих партнеров из СДПГ и поддержала их требование уволить Ханса-Георга Маасена

Руководителя Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена лишат должности из-за высказываний, связанных с маршами ультраправых, которые в конце прошлого и начале этого месяца проходили в городе Хемниц на востоке страны.

Как пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на источники в коалиционном правительстве, соответствующее решение приняла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она поддержала своих партнеров по коалиции из Социал-демократической партии Германии, которые потребовали отставки Маасена из-за его публичных сомнений в подлинности снятых на демонстрациях видеозаписей с преследованиями мигрантов. В то же время, у самой Меркель не подвергали сомнению этот факт.

Вопрос судьбу главы немецкой контрразведки должен был быть вынесен на встрече коалиционных лидеров 18 сентября, однако фактически он уже решен – канцлер обвинила Маасена во вмешательстве в политику и заявила, что он не может оставаться и дальше на своей должности.

Стоит отметить, что сразу после скандала Меркель не уволила главу контрразведки, поскольку за него вступился и выразил полную поддержку начальник внутренних дел Хорст Зеехофер.

Напомним, что в Хемнице прошел ряд протестов из-за убийства местного жителями беженцами.

Вскоре после этого в городе прошел концерт против расизма, на котором музыканты выступали под лозунгом "Нас больше", а посетители скандировали: "Нацистов вон!"

Но несмотря на это, 15 сентября в городке Хассельфельде произошло нападение на двух подростков-беженцев - их избили двое местных жителей.