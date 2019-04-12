Меркель заверила в поддержке Украины после выборов
Независимо от результата второго тура Германия будет работать на позитивное развитие Украины
Кто бы ни победил во втором туре выборов президента в Украине – действующий глава государства Петр Порошенко или шоумен Владимир Зеленский – Германия продолжит поддерживать Украину.
Об этом на встрече с Порошенко в Берлине заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля, выразив надежду на то, что второй тур голосованиям пройдет честно и открыто.
"Мы хотим и желаем честных открытых выборов, второго тура. Это то, что касается президентских выборов", – отметила она.
При этом федеральный канцлер отметила настроенность Германии на оказание помощи в развитии Украины вне зависимости от того, кто станет следующим украинским президентом.
"Независимо от результата выборов я хочу сказать, что мы будем работать на позитивное развитие Украины", – заверила Меркель.
Напомним, что Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. Из Берлина он сегодня отправится в Париж, где у президента запланирована встреча с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Мы также писали, что лидеры Украины и Германии обсудили вопросы безопасности на Донбассе, и, в частности введение "пасхального перемирия".
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