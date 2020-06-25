Местные выборы должны стать возможностью для молодежи прийти в местное самоуправление – Гройсман

На местных выборах, которые пройдут в Украине уже этой осенью, к власти должна прийти активная молодежь, чтобы принимать участие в процессах принятия решений по развитию территорий.

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Об этом во время видеоконференции "Молодежь в жизни громад" заявил премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Молодые люди – это не будущее, а настоящее Украины. И от того, насколько молодежь будет активной и вовлеченной в процессы принятия решений, в том будет ответ на вопрос, какой будет Украина. У нас много вызовов, но родилось прекрасное поколение, которое открыто для мира, и которое имеет большой потенциал", – сказал Гройсман.

По его словам, именно местное самоуправление представляет собой единственный правильный старт для людей, которые стремятся к новому качеству политики.

"И в Киеве, и в маленьком городке живут люди, которые хотят одного: иметь доступ к необходимым услугам чтобы полноценно развивать себя и свои семьи, иметь достойные условия жизни. Поэтому политический путь надо начинать с местного самоуправления. Каждой громаде нужны молодые и активные", – добавил экс-премьер, призвав опытных политиков обеспечить и поддержать приход такой молодежи на местных выборах.

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Стоит отметить, что Zoom-конференция "Молодежь в жизни громад" положила начало большому проекту привлечение молодежи к участию в предстоящих местных выборах. Одними из первых к нему присоединились студенты, молодые предприниматели и общественные деятели Винницкой области.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался в том, угрожает ли всемирная пандемия коронавируса проведению выборов в местные органы власти в Украине.

Кроме того, эксперты рассказали, сколько и как можно будет заработать на нынешних выборах.

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