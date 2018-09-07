Между Путиным и Порошенко переговоров пока не будет: в Кремле озвучили причину

Новой встречи или переговоров в каком-либо формате между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Петром Порошенко в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, причиной этому служит убийство главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко.

"Пока нет темы для контактов. Как раз после событий (убийства Захарченко – ред.) перспектив для контактов становится гораздо меньше. Мы говорили, что эти события имеют весьма негативные последствия", – заключил Песков.

Также категорично высказывался на днях и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он говорил, что после убийства главаря боевиков встречи "нормандской четверки" не будет. Глава МИД РФ считает его убийство провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей

Напомним, последний раз президенты России и Украины общались 21 июня во время телефонного разговора. Тогда главной причиной "созвона" стали переговоры по ситуации вокруг украинского политзаключенного Олега Сенцова, чтоб к нему допустили омбудсмена Украины. В свою очередь в Кремле, говоря о деталях переговоров, заявили, что Путин видит лишь один способ окончания войны на Донбассе.

Что касается смерти Захарченко, то убийство произошло в пятницу вечером, 31 августа. В Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого и был убит главарь боевиков. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Также ранен был т.н. "министр доходов и сборов ДНР" Тимофеев с позывным "Ташкент". Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.