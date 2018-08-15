Между США и Россией спрогнозировали "случайную" ядерную войну

Сегодня, 06:44

В TNI полагают, что атака России на американские спутники может восприниматься США в качестве сигнала начала ядерной войны

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Между США и Россией, а также, с меньшей вероятностью, Китаем, возможен непреднамеренный ядерный конфликт, пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что в перечисленных странах системы управления, ответственные за командование, связь, контроль и разведку, которые ранее отслеживали исключительно применение противником ядерных баллистических ракет, в настоящее время осуществляют наблюдение и за пусками неядерного оружия.

"До середины 1980-х годов, например, американские спутники раннего предупреждения использовались исключительно для обнаружения запуска ракет с ядерным оружием. Сегодня они позволяют осуществлять различные неядерные миссии, например, путем предоставления информации о противоракетной обороне, связанной с перехватом обычных баллистических ракет", — пишет в журнале International Security Джеймс Актон из Фонда Карнеги за международный мир (США).

В TNI полагают, что атака России на такие спутники может восприниматься США в качестве сигнала начала ядерной войны.

"Россия, Китай и США, скорее всего, откажутся от затрат на разделение своих ядерных и неядерных систем управления и средств", — пишет издание.

TNI заключает, что "системы противоракетной обороны стали обычными объектами", однако атака на подобные комплексы все еще может интерпретироваться как начало ядерной войны.

Ранее в США рассекретили "секретное оружие" России.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что его страна нужна человечеству и ядерную войну лучше не развязывать.

А в недавнем обращении к Федеральному собранию Путин объяснил, в каком случае Россия может ударить ядерным оружием.
Россия, Китай, США, прогноз, ядерная война

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Lenta.ru

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