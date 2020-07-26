Партнеры Украины сразу узнают: в ТКГ предупредили боевиков о нарушениях перемирия

За соблюдением перемирия будут следить не только представители СММ ОБСЕ

Международные партнеры Украины будут немедленно проинформированы, если враг нарушит договоренности о режиме прекращении огня на Донбассе, который должен начаться с 27 июля.

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Об этом заявил представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ( фракция "Слуга народа" – Ред. ) в сообщении в Facebook.

"Мы понимаем, что договоренность о режиме прекращения огня является военно-политической между сторонами ТКГ (Украина, РФ, ОБСЕ как посредник). Поэтому юридическая ответственность за нарушение режима прекращения огня не применяется. Вместе с тем мы можем говорить о политической ответственности нарушителя такой договоренности в форме санкций или иных мер международного воздействия. Поэтому в случае нарушения врагом договоренностей незамедлительно будут проинформированы международные партнеры", – говорится в сообщении.

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Он напомнил, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 56/83 от 12 декабря 2001 года создает международно-правовую базу для ответных действий в порядке самообороны.

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"В случае нарушения вооруженными формированиями на территории ОРДЛО Украины режима тишины, мы имеем полное право на самооборону и ответный огонь", – подчеркнул он.

Депутат заметил, что Украина хочет мира, но безопасность украинских граждан и военных, является приоритетом.

"За соблюдением режима на каждом из участков следят не только представители СММ ОБСЕ, но и украинские военнослужащие, преимущественно – с боевым опытом (в том числе – участники миротворческих операций)", – заметил он.

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По его словам, Украина готова к миру только на ее условиях и к выборам в ОРДЛО Украины только после деэскалации, при соблюдении режима тишины, после разоружения военных формирований на территории ОРДЛО и выведения иностранных войск с территории Украины, а также при соблюдении Копенгагенских стандартов ОБСЕ (без боевиков, после возвращения контроля над границей) и только в украинском правовом поле.

"Мы и далее будем вести свою "войну" – но на дипломатическом фронте, при международной поддержке, до тех пор, пока не добьёмся полной реинтеграции временно оккупированных территорий для того, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни в единой Украине", – резюмировал политик.

Напомним, что 22 июля 2020 года на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции, стороны договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля. Полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Но выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при соблюдении некоторых условий.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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