Международные суды Украины против России: Малюська назвал две проблемы

Украина подала много исков против России – где-то победила, но в большинстве случаев приходится долго ждать окончания судебного процесса. Даже существует проблема, если украинская сторона побеждает в международных разбирательствах, – сложно выполнить решение суда.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, только в сфере Минюста пять дел против России в Европейском суде по правам человека, также есть еще судебные процессы, которые ведет Министерство иностранных дел. Кроме того, есть ряд международных судебных разбирательств, которые ведут компании, например, "Нафтогаз", "Ощадбанк", "ПриватБанк", которые потеряли свои активы на оккупированных территориях.

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"На самом деле судебных процессов очень много. Но есть две ключевые проблемы, которые характерны для всех судебных процессов. Первое – это медлительность. Потому что суды в международных юрисдикциях работают даже медленнее, чем украинские национальные суды. Хотя мы все жалуемся на медлительность наших судов. Поверьте, в международных юрисдикциях это еще медленнее происходит. По делам против России по нашим категориям дел мы до сих пор находимся на этапах приемлемости жалобы. Еще по сути рассмотрение не начиналось. И, учитывая эпидемию, это еще откладывается. Потому что сейчас эффективно международные суды не работают или трибуналы. Это первый аспект", – сказал Малюська.

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Второй проблемой он назвал сложность выполнения судебных решение – это даже когда наши компании выигрывают суды, например, "Нафтогаз", "Ощадбанк", "ПриватБанк" против Российской Федерации, но с россиян трудно взыскать компенсацию.

"Нет активов (РФ – ред.) по миру, на которых можно было бы нормально сделать взыскание. Соответственно у нас огромные, миллиардные правотребования к Российской Федерации, которые мы не можем эффективно выполнить. И это не только наша проблема. Многие бегает по миру, пытается взыскать средства с РФ. Например, акционеры "ЮКОСа". Там еще больше задолженность, огромные средства. Та же проблема. Это суверен. Проблема юридическая. Там защита активов. И найти то, что можно было бы в них отобрать и удовлетворить требования, крайне сложно", – сказал министр.

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Чиновник добавил, что все же есть и позитив – по России все равно больно бьют эти суды, что показал Стокгольмский арбитраж по делу "Нафтогаза" против "Газпрома". Российский стороне пришлось идти на компромиссы, предлагать скидки, торговаться, чем и неплохо воспользовалась Украина – приемлемый новый газовый контракт и почти 3 млрд долл. живыми деньгами.

Напомним, сегодня, 8 июня, в Нидерландах 8 июня начнется судебный процесс по МН17. Заседания будут проходить до 3 июля. Предполагается, что вся первая неделя будет "посвящена представлению суда, возможным замечаниям защиты и адвоката родственников, а также представлению прокуратуры".

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