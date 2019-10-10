МИД Германии запретил ставить визы в российские "паспорта" жителей ОРДЛО – посол

Всем немецким консульствам приказали не признавать российские паспорта, выданные украинцам на Донбассе

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Министерство иностранных дел Германии запретило всем немецким консульствам признавать российские паспорта, которые были выданы гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", – написал дипломат.

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Ранее сообщалось, что несмотря на заверения о том, что страны Евросоюза не будут принимать паспорта, которые Россия выдала жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Германия ставит в подобные "документы" шенгенские визы. Об этом говорится в ответе на запрос, поданный бундесдепутатом от Свободной демократической партии Германии и докладчиком депутатской группы по Украине и России Ренаты Альт.

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Немецкий парламентарий считает, что, несмотря на жесткую критику Путина официальным Берлином за российскую "паспортизацию" Донбасса, "федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и достижению мира в Украине".

По данным журналистов, с апреля владельцы российских паспортов получили почти 100 тысяч немецких виз. Но в то же время неясно, сколько из них поставлены в "паспорта ОРДЛО".

Напомним, ранее стало известно, что Россия пытается ускорить процесс "паспортизации" оккупированных территорий, чтобы в т.н. "Л/ДНР" стало больше "новых россиян".

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