МИД: Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной в ближайшие недели

В понедельник,15 июня, состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с новым министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, Дмитрий Кулеба поздравил израильского коллегу с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Израиля.

Также министры договорились поддерживать дружеские личные отношения, в дальнейшем развивать торговлю между двумя странами, поддерживать высокий уровень политического диалога и продолжить взаимную поддержку в международных организациях.

Кроме того, Дмитрий Кулеба пригласил израильского коллегу, который никогда раньше не посещал Украину, посетить с визитом нашу страну, как только позволят обстоятельства. Габи Ашкенази принял приглашение. В свою очередь, Дмитрий Кулеба принял приглашение израильского коллеги посетить с рабочим визитом Израиль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона свободной торговли с Израилем, соглашение о которой Украина ратифицировала еще в прошлом году, значительно увеличит товарооборот между двумя странами.

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