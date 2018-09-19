МИД Канады обеспокоен отравлением активиста Pussy Riot в Москве

Сегодня, 12:27

Государство заверило семью Петра Верзилова в готовности оказать любую необходимую помощь и дальнейшем сборе информации о причине его заболевания

Фото: AFP
Фото: AFP

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила обеспокоенность в связи с подтвердившейся информацией об отравлении издателя интернет-издания "Медиазона" Петра Верзилова в Москве.

Внимание на активиста Pussy Riot глава внешнеполитического ведомства обратила из-за его двойного гражданства – у Верзилова имеется канадский паспорт.

"Очень обеспокоена выводами врачей, согласно которым с "великой долей вероятности" канадский гражданин Петр Верзилов был отравлен. Я заверила его семью в том, что Канада готова оказать любую необходимую помощь и продолжит собирать информацию о причине его заболевания", – написала она в Twitter.

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Напомним, Верзилова госпитализировали в Москве 11 сентября и через два дня перевели в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. 15 сентября журналиста доставили для лечения в Берлин.

Также мы уже писали, что 19 сентября немецкие врачи подтвердили версию об отравлении, но они затрудняются сказать, чем именно, и лишь допускают, что это могли быть медикаменты или натуральные вещества.

Ранее обеспокоенность из-за случившегося выразил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
отравление, верзилов

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"Сегодня"

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