МИД: Москву предупредили за месяц, что российских выборов в Украине не будет

Украина предупреждала Россию за месяц до выборов, что Киев не позволит голосование россиян в дипломатических учреждениях РФ на территории Украины за незаконное проведение выборов в оккупированном Крыму.

Об этом заявила в комментарии Украинской правде спикер МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, Украина выразила протест в связи с проведением выборов Россией на оккупированных территориях, но не получила ответа.

"Еще в феврале этого года, мы за месяц, заранее направили МИД Российской Федерации ноту, где четко отметили решительный протест относительно выборов российского президента на территории оккупированного Крыма и отметили, что они являются незаконными и нелегитимными. Во-вторых, мы предостерегли от попыток организации каких-либо выборов на оккупированном Донбассе. Официально отметили, что не может быть никаких выборов без выполнения этих условий. Эта нота осталась без ответа", – рассказала Беца.

Однако, как отметила спикер ведомства, как только Украина заявила о недопуске россиян к выборам на территории Украины, сразу посыпались ноты от российской стороны. Беца считает, что Москва серьезно занервничала.

"Это при том, что раньше они в лучшем случае раз в год отвечали. Видно, что они нервничают. Еще раз хочу подчеркнуть, мы четко предупредили за месяц о том, что никаких выборов не может быть в дипучреждениях без выполнения условий о том, что не будет никаких выборов в оккупированном Крыму. Кроме того, нужно понимать, что сами россияне нас забросали нотами, чтобы мы обеспечили безопасность их дипломатических учреждений. Понимая, какие могут быть провокации, учитывая эмоциональный градус в обществе, чтобы избежать провокаций и обеспечить хотя бы минимальную безопасность, ведь мы понимаем, что все может быть, мы сознательно идем на то, чтобы обеспечить усиленную охрану дипломатических учреждений, как в Киеве, так и в Харькове, Одессе и Львове", – сказала она.

В то же время Беца подчеркнула, что проголосовать в дипмиссиях РФ в украинских городах смогут лишь дипломатические работники, так как Киев не исключает провокаций в день выборов со стороны РФ.

В Министерстве иностранных дел РФ разразились истерикой на решение украинской стороны и рассчитывают, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.