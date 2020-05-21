МИД РФ жестко "наехал" на Зеленского: появилась реакция Киева

Министерство иностранных дел Украины назвало заявление МИДа России по годовщине президентства Владимира Зеленского пропагандистским и примером дезинформации, а также призвало Москву сменить тон враждебной риторики. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.

"Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ по годовщине вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", – ответили в МИД Украины.

Украинские дипломаты назвали ярким примером дезинформации заявление российских коллег, которые обвинили Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией.

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"Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удерживание украинских граждан. Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию", – заявили в ведомстве.

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В МИДе напомнили, что в свою очередь Украина показал в "нормандском формате" стремление к урегулированию конфликта, регулярно выдвигая новые инициативы.

"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и перехода к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", – резюмировали дипломаты.

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Отметим, что в своем заявлении по итогам года президентства Зеленского в МИД РФ обвинили президента Украины в невыполнении предвыборных обещаний, в нагнетании напряженности отношений с РФ, припомнили ему языковой закон и введение санкций, недовольны его попытками переформатировать переговоры по Донбассу и т.д.

А тем временем Киев готов дальше судиться с Москвой. Как сообщали новости "Сегодня", заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина подаст в Международный морской трибунал меморандум против РФ.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия очень боится проиграть Украине в международных судах. По его словам, украинские юристы должны быть вписаны золотыми буквами в историю международного права, поскольку победят великую державу, постоянного члена Совбеза ООН и грубого нарушителя международного права.

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