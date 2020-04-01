МИД: Россия воспринимает коронавирус как благоприятное время для эскалации на Донбассе

Вражеские обстрелы на Донбассе не утихают даже несмотря на то, что сейчас весь мир занят борьбой с пандемией. Киев призвал Россию выполнить договоренности и заставить боевиков замолчать на передовой, поскольку мирные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что 30 марта на Донбассе от российских обстрелов погиб боец ВСУ и еще трое были ранены.

"Такая активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации. Вместе с нашими партнерами по "нормандскому формату" – ФРГ и Францией – мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои обязательства по Минским договоренностям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе. Мы рассматриваем этот шаг не только как необходимую предпосылку для прогресса на других направлениях мирного процесса, но и как важный элемент глобальных усилий по противодействию распространению COVID-19, в духе мирных призывов Генерального секретаря ООН", – говорится в заявлении.

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Киев отмечает, что из-за продолжения боевых действий на Донбассе оккупированные территории закрыты для международные организаций, вследствие чего жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии.

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"Призываем РФ обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных украинцев, обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ представителей мониторинговых миссий и Международного комитета Красного креста, а также украинских врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения. Вместо "показухи" и рассчитанных на отбеливание собственной репутации действий, Россия должна сделать шаг, способный по-настоящему помочь международной борьбе со смертельным вирусом – прекратить агрессию против Украины", – заявили в ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", Франция и Германия указали на манипуляции боевиков. Министры иностранных дел этих стран отмечают, что пандемия COVID-19 не должна становиться предлогом, чтобы ограничивать передвижения наблюдателей ОБСЕ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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