МИД Украины должен добиваться более жестких санкций против России – Порошенко

Глава государства приветствовал решение Совета ЕС о введении санкций против компаний, замешанных в строительстве скандального Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Европейского Союза о введении санкций против шести юрлиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста. Об этиом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"В сочетании с июньским решением Совета ЕС продлить весь "крымский пакет" санкций против России до 23 июня 2019 года и исторической "Декларацией Помпео" Кремль получил жесткий и мощный ответ на вопрос принадлежности и статуса Крыма", – отметил президент.

Порошенко также сообщил, что он поручил украинскому МИД "усилить работу по дальнейшему ужесточению санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупацией украинского Крыма".

"Керченский санкционный список" открыл новую страницу нашего совместного противодействия агрессивным действиям Кремля относительно осуществления фактической блокады украинских морских портов в Азовском море", – добавил позже глава государства.

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года.

15 мая, российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а "необходимость" в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В Верховной Раде сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост.