МИД Украины объяснил, почему "коронация" Путина будет незаконной

Украина уже осуждала принудительную российскую паспортизацию в Крыму, а теперь заявляет, что привлечение жителей оккупированного полуострова с такими документами к голосованию за обнуление президентских сроков Путина ставит под сомнение и результат всего референдума в России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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В ведомстве отметили, что проведение голосования на территории временно оккупированного Крыма за "коронацию" Путина является незаконным с точки зрения украинского законодательства и международного права.

"Это голосование будет проводиться также по российским паспортам, которые незаконно навязаны населению Крыма. Результаты этого незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом … Привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования", – заявили в МИД Украины.

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Киев настаивает на усилении политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор в качестве ответной меры.

Как сообщали новости "Сегодня", референдум по принятию поправок в Конституцию России состоится 1 июля. Изменения позволят президенту РФ Владимиру Путину беспрерывно править не до 2024, а до 2036 года. В связи с этим Кремль ведет активную подготовку, россиян зовут голосовать за "коронацию" Путина даже в подъездах и дворах.

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