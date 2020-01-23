МИД Украины купил чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку

Накануне новогодних праздников Министерство иностранных дел приобрело сувенирные чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за единицу. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Держзакупівлі.Онлайн".
Сувениры дипломатическое ведомство заказало с 26 по 31 декабря 2019 года у физлиц–предпринимателей.
Общая сумма закупок министерства у ФЛП в декабре достигла 681 750 гривен.
Так, министерством было приобретено 125 пледов за 193 750 гривен у поставщика товаров Ольги Реки, что составляет 1 550 гривен за единицу.
Также 120 сувенирных чашек за 189 500 гривен МИД купил у Игоря Стеколенко (1 579 гривен за единицу), 95 ювелирных изделий за 172 000 гривен (1 810 гривен за единицу) – у Валерия Гаврилюка и 140 керамических изделий за 126 500 гривен (903 гривны за единицу) – у Марты Родионовой.
Кроме этого, в январе МИД закупил у ФЛП услуги кафе, услуги по организации питания и подаче напитков на территории министерства на общую сумму 597 000 гривен.
Стоимость услуг по организации питания составила 199 000 гривен (поставщик услуг – Татьяна Дерезюк), услуг по подаче напитков – 199 000 гривен (поставщик – Елена Палагнюк) и услуг кафе – 199 000 гривен (Катерина Кириченко).
При этом закон о государственных закупках не распространяется на случаи, когда ожидаемая стоимость по каждому отдельному предмету закупки товаров не равна и не превышает 200 000 гривен, а работ – 1,5 млн гривен, что исключает проведение тендера на закупки в данном случае.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что принятый Верховной Радой в октябре закон об обличителях коррупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах.
Также мы сообщали о том, что недавно в Министерстве культуры, молодежи и спорта и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном министерству, прошли обыски, инициированные Национальным антикоррупционным бюро Украины(НАБУ). Обыски провели в рамках дела о тендере, состоявшемся в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.
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