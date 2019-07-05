МИД Украины обвинил Будапешт в нарушении последних договоренностей с Киевом

У украинской стороны вызвали удивление последние высказывания венгерского министра Сийярто

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В МИД Украины заявили послу Венгрии Иштвану Ийдярто, что последние высказывания венгерского министра иностранных дел Петера Сийарто в Торонто не соответствуют достигнутым ранее договоренностям между странами по языку образования.

Об этом шла речь в разговоре между временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Егором Божко и послом Ийдярто, которого пригласили на разговор после последних заявлений Сийярто.

"Егор Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания министра Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям", - говорится в заявлении министерства, которое есть в распоряжении ЕП.

В МИД подчеркнули дипломату, что украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла навстречу венгерской стороне по имплементации Закона Украины "Об образовании". В частности, в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" учтено просьбу венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года.

Егор Божок также напомнил, что во время его визита в мае 2019 года в Будапешт украинской стороной инициирована разработка алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском-венгерских отношениях.

"Ответ на предложения украинской стороны пока не получен", – добавили в МИД.

На конференции в Канаде Сийярто, среди прочего, заявлял, что предыдущий президент Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику, а сейчас Будапешт ожидает, чтобы президент Владимир Зеленский обеспечил внесение изменений в законы для "возвращения прав венгерского общества".

Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским.

Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон об украинском языке.

Также мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал разговор с послом США Дэвидом Корнштейном относительно украинско-венгерского конфликта.

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