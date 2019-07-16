МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны

В частности, претензии Украины связаны с недавней встречей в Будапеште

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Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу "возможного вмешательства" венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

В частности, претензии Украины связаны с недавней встречей в Будапеште премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, нардепом от партии Петра Порошенко Василием Брензовичем. Кроме того, МИД обратил внимание на поездки венгерских чиновников в Закарпатскую область и их "публичные заявления агитационного характера" в поддержку этого и других кандидатов на предстоящих выборах в Раду.

В ведомстве также сообщили о "своем удивлении" по поводу неофициального визита в Закарпатье главы администрации Орбана Гергея Гуяша вопреки рекомендациям украинской стороны.

МИД Украины назвал эти поездки "нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства" и предупредил об ответных шагах. В ведомстве "настоятельно рекомендовали" Венгрии воздержаться от действий, которые могут расцениваться как предвыборная агитация.

Ийдярто вызвали на беседу из-за высказываний главы венгерского МИДа Петера Сийярто, который потребовал от Украины вернуть венгерской общине в Закарпатье ее права. По его мнению, людей лишили прав из-за украинских законов об образовании и государственном языке, которые нарушают европейские стандарты.

Ранее МИД Украины обвинил Будапешт в нарушении последних договоренностей с Киевом.

Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским.

Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон об украинском языке.

Также мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал разговор с послом США Дэвидом Корнштейном относительно украинско-венгерского конфликта.





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