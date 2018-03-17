МИД Украины отреагировал на обвинения Москвы во "вмешательстве" во внутренние дела

Сегодня, 03:21

Беца отметила, что незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников

МИД Украины. Фото: mfa.gov.ua
МИД Украины. Фото: mfa.gov.ua

В Киеве назвали кощунством обвинения Москвы во "вмешательстве" во внутренние дела Российской Федерации.

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", – написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.

Он отметил, что в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ, где Москва ранее просила Киев открыть участки для голосования.

В свою очередь Министерство иностранных дел РФ обвинило Украину во "вмешательстве" во внутренние дела, проигнорировав призывы прекратить оккупацию и вооруженную агрессию.
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"Сегодня"

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