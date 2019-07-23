МИД Украины отреагировал на решение России в деле Гриба

Верховный суд России отправил украинца на 6 лет в колонию

Фото: facebook.com/UkraineMFA.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест из-за решения Верховного суда России, который оставил без изменений приговор гражданину Украины Павлу Грибу, и призывает международное сообщество осудить такое решение, а также требовать освобождения всех удерживаемых украинцев.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным решением военной коллегии Верховного суда РФ по делу гражданина Украины Павла Гриба", – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве призывают международное сообщество "осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим удерживает в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму".

В заявлении также отмечается, что суд в РФ дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и "бесстыдно отправил молодого человека на 6 лет в колонию". Это решение российского суда, как и все решения в отношении других безосновательно осужденных в РФ граждан Украины, "в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России какого-либо правосудия и справедливости".

Как сообщалось, 23 июля Верховный суд России оставил без изменений приговор гражданину Украины Грибу.Согласно закону РФ, приговор в отношении Гриба вступил 23 июля в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил украинца к шести годам заключения. Гриб был признан виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".

Напомним, что украинца обвиняют в подстрекательстве к терроризму: якобы с марта по май 2017 года Гриб, находясь в Украине, переписывался со старшеклассницей из Сочи по интернету и уговаривал ее взорвать самодельную бомбу на выпускном вечере в июне 2017 года, а потом уезжать из России.

Украинца задержали в августе 2017 года в Беларуси. Потом оказалось, что его поместили в СИЗО в Краснодаре. В суде Гриб вину не признал.

Заседание Верховного суда РФ, на котором адвокаты Павла Гриба пытались оспорить вынесенный ему приговор, является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " МИД Украины отреагировал на решение России в деле Гриба". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"