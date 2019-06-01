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МИД Украины просит страны-партнеры давить на РФ для выполнения решения трибунала ООН по морякам

1 июня, 23:24

Трибунал по морскому праву ожидает освобождения российской стороной украинских моряков до 25 июня

Фото: Facebook

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", – написал Климкин.

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.
 


Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России"Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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Тег Россия, Украина, Климкин, МИД Украины, пленные моряки, Трибунал ООН

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