МИД Украины выразил решительный протест из-за визита депутата Госдумы в Золотое

Журавлеву запретили въезд еще в 2018 году

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В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с поездкой депутата Государственной думы Российской Федерации Алексея Журавлева на Донбасс.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с незаконным пребыванием российского депутата на временно оккупированной территории в Луганской области.

"Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганскую область, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", - отмечается в сообщении.

В этой связи в МИД заявляют, что считают эту поездку "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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В то же время отмечается, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенным в действие указом президента Украины №176 / 2018 от 21 июня 2018 года, к Журавлеву уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины.

Также сказано, что МИД совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области.

Вместе с тем украинская сторона уже обратилась к российской стороне относительно подтверждения факта осуществления упомянутой поездки и предоставления разъяснений о цели пребывания депутата Госдумы РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

"МИД Украины призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездки официальных лиц РФ могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на украинско-российской государственной границе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в районе разведения войск в Золотом заметили депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что готовит по этому поводу обращение в СБУ, а также предлагает собрать группу депутатов и поехать в Золотое на бывшие позиции боевиков.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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