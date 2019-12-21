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МИД Украины выразило протест России из-за задержания украинца в оккупированном Крыму

21 декабря, 03:58

Действия оккупантов в МИД Украины оценили как репрессии и запугивание украинских граждан

/ Фото: Александр Яремчук

МИД Украины выразил протест России и ее оккупационной власти на территории Крыма из-за необоснованного задержания гражданина Украины Дениса Кашука по сфабрикованным обвинениям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Не исключаем вероятность применения к Кашуку физического и психологического принуждения за якобы его отказ от услуг адвоката. Такие действия российского оккупационного режима расцениваем как репрессии и запугивание украинских граждан", - говорится в заявлении.

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Действия российского оккупационного режима в МИД расценивают как репрессии и запугивание украинских граждан.

Украина требует от РФ прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории и освободить всех незаконно удерживаемых украинцев. Россиянам дипломаты напомнили о необходимости выполнения резолюций Генеральной ассамблеи ООН по Крыму и решение Международного суда ООН в отношении мер в рамках иска Украины против России.

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"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений Россией прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – отметили в МИД.

Напомним, ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по подозрению в хранении оружия. Как рассказала жена задержанного Ольга Кашук, Денис не выходил на связь с 17 декабря, и она обратилась в полицию.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

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Источник: Сегодня

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