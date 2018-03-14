Украина жестко ответил на визит Путина в оккупированный Крым

МИД напомнил, что Крым и Севастополь – неотъемлемая часть Украины в ее международно признанных границах

Визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым является грубым нарушением государственного суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Украина считает упомянутый визит, как и другие т.н. "поездки" российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, являются грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным игнорированием российской стороной общепризнанных норм международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Крым и Севастополь являются и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах.

"Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) против государства-оккупанта", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин начал свой визит на оккупированный полуостров с посещения Крымского моста.

Напомним, кроме визита в Крым, совершаемого в рамках рабочей поездки, Путин посетит и другие регионы Южного федерального округа – Краснодарский край и Севастополь.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на визит Путина на полуостров. Глава украинского государства назвал его приезд очень опасной провокацией накануне президентских выборов в России.