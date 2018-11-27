МИД выступает за введение биометрического визового режима с РФ

По словам главы МИД, чтобы разорвать дипломатические отношения с РФ, необходимо сначала решить, кто будет защищать интересы 2,5 миллиона украинцев на территории России

Министерство иностранных дел Украины выступает за введение именно биометрического визового режима с Российской Федерацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Мы должны прийти не просто к визовому режиму, поскольку клеить этикетки в паспорта граждан страны-агрессора нет смысла, а именно биометрическому визовому режиму", – сказал он.

"Мы должны прийти не просто к визовому режиму, поскольку клеить этикетки в паспорта граждан страны-агрессора нет смысла, а именно биометрическому визовому режиму", – сказал он.

По словам Климкина, МИД предлагает изменения и относительно служебных и дипломатических паспортов граждан РФ.

"Сейчас мы будем также инициировать отмену такого режима и для дипломатических и служебных паспортов с Россией", – отметил он.

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Кроме того, министр отметил, что дипломатические отношения с РФ пока существуют только на бумаге, но их разорвать можно лишь после того, когда будет решен вопрос, кто будет защищать в таком случае интересы граждан Украины в РФ.

"Что касается дипломатических отношений с Россией, я говорил: нам по определениям эти отношения не нужны, и у нас по факту нет таких отношений. Но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и заботиться о 2,5 миллиона украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю ту работу, которую делают наши консулы в контексте помощи политическим заключенным", – отметил Климкин.

"Я надеюсь, мы в ближайшее время сможем предложить решение", – добавил глава МИД.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 9 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".