МИД вызвал посла Палестины в Украине, чтобы уточнить позицию в вопросе принадлежности Крыма

Сегодня, 22:01

Ранее посол Палестины в РФ сообщил, что Палестина может признать аннексированный Крым частью России

Фото: пресс-служба МИД Украины
Фото: пресс-служба МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Палестины в Украине для уточнения позиции в вопросе принадлежности Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

"19 сентября 2018 в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад. Поводом для этого шага стали комментарии, распространенные в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в РФ Абделя Хафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым. Во время беседы Директор Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономну Республику Крым.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью российской газете "Известия"сообщил, что Палестина может признать аннексированный Крым частью России.

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"Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", – заявил палестинский посол.

Позже, по информации украинского МИД, Абдель Хафиз Нофаль заявил, что не делал никаких заявлений относительно Крыма.

Напомним, в июне президент Петр Порошенко сделал заявление по деоккупации Крыма. Он заявил о необходимости дальнейшего укрепления международно-правовых механизмов по деоккупации Крыма и привлечения Российской Федерации к ответственности за милитаризацию оккупированного ею полуострова.

Кроме того, в марте в Европарламенте выступили с предложением по Крыму. Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер считает, что ЕС должен возглавить международные переговоры о деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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Источник:

"Сегодня"

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