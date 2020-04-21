Миллиардер расщедрился на "покемона": что за год надарили Зеленскому

Почти за год, после инаугурации Владимира Зеленского, шестой президент Украины получил 181 подарок от мировых лидеров, иностранных делегацией и бизнесменов, во время визитов по Украине.

Соответствующую информацию предоставили "Українським новинам" в Офисе президента.

Так, например, накануне вступления Зеленского в должность президента, 20 мая, он получил чернильную ручку от румынской делегации, от казахстанской делегации – часы, от президента Венгрии – бронзовую статуэтку, а от американской делегации – коробку для сигар.

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В июне бывший президент Евросовета Дональд Туск подарил галстук, а глава британской разведки (Ми-6) собрание сочинений Шекспира.

А 7 июля во время визита в Турцию президент Украины получил аж 10 подарков – от фотографий до мешочка с горохом.

Также было много книг, различной посуды, вазы, статуэтки. Основатель Alibaba миллиардер Джек Ма подарил фарфоровую статуэтку "покемон". А президент Эстонии вручила, наверно, самый большой подарок – велосипед.

В Украине президент получил банку с надписью "Слава Украине" и табличкой из тюрьмы от освобожденного узника Кремля режиссера Олега Сенцова. Дозиметр получил во время визита на ЧАЭС и многое другое.

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