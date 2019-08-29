Миллионер и пиарщица Евромайдана: что известно о Елене Кондратюк

Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

29 августа стало известно, что народный депутат от "Батькивщины" Елена Кондратюк назначена вице-спикером Верховной Рады. За ее назначение на первой сессии парламента 29 августа проголосовали 318 народных депутатов.

Отметим, что на эту должность претендовали также Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности", Ирина Констанкевич от "Голоса" и Нестор Шуфрич от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Кондратюк Елена Константиновна родилась 17 ноября 1970 года во Львове. В 1993 году окончила исторический факультет Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Кандидат исторических наук.

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Народный депутат Украины VI-IX созывов, член депутатской фракции политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Активная участница Евромайдана. С первых дней протестов постоянно находилась на Майдане, оказывая организационную и материальную помощь протестующим, позднее координировала работу пресс-центра и информационного центра штаба. 1 ноября 2018 года, когда были введены российские санкции против 322 граждан Украины, ее имя также оказалось в санкционных списках.

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Имеет наградное оружие — пистолет "Форт-9".

Муж — Александр Богуцкий, директор-президент телеканала ICTV, член правления инвестиционно-консалтинговой компании EastOne. Воспитывают дочь Юстину.

В 2015 году вошла в ТОП-5 самых богатых женщин Верховной Рады с доходом почти 2 млн грн.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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