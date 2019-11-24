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Миллионы людей погибли: Трюдо почтил память жертв Голодомора в Украине

24 ноября, 00:22

Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Джастин трюдо

Джастин трюдо / Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом говорится в заявлении Трюдо, обнародованном на сайте канадского правительства.

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора. С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим развернул голодную кампанию по всей Украине. Миллионы людей погибли, а множество других были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, направленного на то, чтобы сломать их волю", – отметил Трюдо.

По его словам, несмотря на эти ужасы, украинцы защищали свой язык, культуру, самобытность. В 1991 году, после десятилетия советской власти и угнетения, они одержали независимость.

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"Слишком много лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали от международного сообщества всю глубину неописуемых страданий. На каждого из нас ложится ответственность за то, чтобы их истории никогда не забывали. Только помня о погибших женщинах, мужчинах и детях, мы можем предотвратить будущие зверствам и защитить права человека, где бы они ни оказались под угрозой", - подчеркнул премьер Канады.

Он призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора и подумать о том, какое положительное влияние имеет украинско-канадская община.

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"Канадцы украинского происхождения делают наши общины богаче и сильнее", - отметил Трюдо.

Он подчеркнул, что Канада твердо поддерживает народ и правительство Украины – суверенитет и территориальную целостность Украины, усилия по развитию светлого и процветающего будущего.

Как известно, в Украине каждую четвертую субботу ноября чтят память жертв Голодоморов. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября.

В этот день украинские политики и чиновники призвали народ зажечь свечу памяти и почтить память жертв Голодоморов, погибших в результате геноцида советской власти.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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