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Милованов объяснил, почему отказался остаться в Кабмине

4 марта, 23:23

Елена Вус

Экс-министр надеется, что важные реформы не будут свернуты

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подтвердил, что отклонил предложение возглавить Министерство аграрной политики, и объяснил, почему принял такое решение.

По словам Милованова, он сам и его команда приходили на работу в министерство с четким пониманием того, что нужно делать.

"Мы перезапустили государство впервые за многие годы. Мы начали создавать изменения, которые недавно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), изменение коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций", – написал он на своей страничке в Facebook в среду вечером.

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Экс-министр отметил, что верит в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику, и добавил, что надеется, что важные реформы не будут свернуты.

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"Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое, вполне возможно, будет более успешным)", – пояснил Милованов.

Напомним, 4 марта Верховная Рада провела внеочередное заседание, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Его главной темой стала перезагрузка правительства и назначение нового премьера.

353 голосами "за" Верховная Рада приняла отставку главы Кабмина Алексея Гончарука, написавшего заявление об уходе по собственному желанию 3 марта. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль, бывший вице-премьер – министр развития громад и территорий, кандидатуру которого предложил президент Зеленский и за которого проголосовал 291 нардеп.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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Верховная Рада правительство должность Кабинет министров Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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