Министерство ветеранов: Гройсман выступил с предложением

Сегодня, 13:44

По словам премьера, он предложил ветеранам согласовать кандидатуру руководителя нового ведомства

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает уже со следующей недели начать процесс реорганизации Государственной службы по вопросам ветеранов в профильное министерство, самим ветеранам следует согласовать кандидатуру руководителя этой структуры.

На заседании Кабинета министров в среду премьер сообщил, что утром встречался с группой народных депутатов и обсуждал вопрос создания Министерства ветеранов.

"Коалицией отрабатывается вопрос согласованной кандидатуры на позицию министра. Это еще займет определенное количество времени", – сказал Гройсман.

"Я сегодня предложил такой вариант… Он сможет абсолютно четко определить подходы к решению проблем ветеранов и формированию политики в этой сфере... В ближайшие недели мы могли бы предложить реформу самой государственной службы как центрального органа исполнительной власти", - добавил руководитель правительства.

По словам премьера, он предложил ветеранам согласовать кандидатуру руководителя такой службы.

"Думаю, что уже на следующей неделе мы могли мы начать принятие первых необходимых решений по реорганизации Государственной службы по вопросам ветеранов, чтобы создать мощный институт, в котором будут сосредоточены, в том числе, и финансовые ресурсы для формирования политики в этой сфере", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов.

Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.
ветераны, министерство, Гройсман, ветераны АТО

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Источник:

Интерфакс

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