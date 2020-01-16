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Министр Алена Бабак подала в отставку: кто будет преемником

16 января, 20:10

Официально об отставке председательницы Минрегиона станет известно следующим утром

Алена Бабак

Алена Бабак / Фото: Министерство развития общин и территорий

Глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак покидает правительства Алексея Гончарука.

Об этом сообщают украинские СМИ, в частности "Украинская правда", ZN.ua и РБК.

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По данным их источников в партии "Слуга народа" и Кабмине министр уже написала заявление на имя премьера, но официально об этом объявят в профильном комитете Верховной Рады утром 17 января.

Отставку Бабак объясняют тем, что она "не справлялась и не делегировала полномочия".

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Новым главой Минрегиона СМИ называют председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.

Решение министра подтвердил и народный депутат Алексей Гончаренко, однако, по его словам, главным кандидатом на вакантное место является представитель правительства в Верховной Раде, нардеп от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Он отметил, что представление премьера об увольнении Бабак и назначении нового министра 16 января.

Если эта информация подтвердится, Алена Бабак станет первым министром, который покинет Кабмин Алексея Гончарука.

Напомним, ранее премьер-министр рассказал, за что будут увольнять членов его правительства.

А в ноябре из-за коррупционных обвинений в адрес своего руководства была уволена замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александру Клитину.

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отставка Алена Бабак Министерство развития громад и территорий Украины

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