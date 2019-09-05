Что известно о министре развития громад и территорий Украины Алене Бабак

Фото: "Сегодня"

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Министерство развития громад и территорий Украины (ранее – Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ) возгласила депутат VIII созыва от "Самопомощи" Алена Бабак.

Как объяснила сама госпожа министр, почему изменили название Минрегиона, "для нас важно было в ходе этого переименования сместить акцент на развитие". Она добавила, что обновленное министерство сосредоточится на обеспечении доступа граждан ко всем социальным и коммунальным услугам.

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Родилась 27 сентября 1969 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончила Киевский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности преподаватель английского и французского. В 1993-1996 годах – офис-менеджер, аналитик, координатор проектов международной помощи по реструктуризации предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В 1996 году стала победителем конкурса на получение гранта для обучения в США в Old Dominion University (штат Вирджиния), где получила степень MBA. С 1998 года – частный предприниматель, руководитель международных проектов, старший специалист по вопросам ценообразования.

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Является директором и соучредителем ООО "Институт местного развития", который сотрудничает с неправительственными организациями в сфере реформирования сектора ЖКХ и энергосбережения. Также Бабак входила в рабочую группу по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионстрое. Написала более 30 научных трудов по вопросам реформирования жилищно-коммунального предприятия.



25 декабря 2018 года была включена в список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции. Как и другой член нового правительства, министр иностранных дел Вадим Пристайко, не пользуется соцсетями, но в течение июня 2015 года вела свою страничку в Twitter.

В гражданском браке, дети – сын Данила и дочь Катерина.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на днях новый Кабмин собрался на первое рабочее заседание.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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