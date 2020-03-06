Вице-премьер без соцсетей: что известно о Вадиме Пристайко

Вадим Пристайко был готов к отставке с должности главй МИДа и не видит в ней трагедии

4 марта стало известно, что новым вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Вадим Пристайко, ранее занимавший должность министра иностранных дел Украины.

Родился 20 февраля 1970 года в Килии Одесской области. Отец будущего министра иностранных дел – генерал-лейтенант юстиции Владимир Ильич Пристайко, в 1996-2004 годах трудился на должности замглавы СБУ. Кроме того, Пристайко-старший был одним из инициаторов создания Института национальной памяти.

Вадим Пристайко. Фото: REUTERS/KTS

Вадим Пристайко по образованию специалист по информационным технологиям (КПИ), но работает в сфере международных отношений с 1993 года. В структуре МИД с 1997 года. В 2014-2017 годах работал заместителем, первым заместителем министра, а также руководителем аппарата МИД в команде Павла Климкина. Имеет опыт работы послом Украины в Канаде (2012-2014) и главой миссии Украины при НАТО (с 2017 года и по сей день). Занимается тематикой НАТО по меньшей мере с 2007 года, когда работал в профильном департаменте МИДа.

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После победы Владимира Зеленского на выборах помогал его команде готовиться к международным переговорам, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – их первая рабочая встреча состоялась в ночь после выборов. Впоследствии получил официальное приглашение присоединиться к команде Зеленского.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла первого класса, по другим сведениям – второго. В отличие от большинства украинских госчиновников, не имеет своей странички ни в Facebook, ни в Twitter.

По словам Пристайко, отставка не стала для него сюрпризом: у главы МИДа была договоренность с президентом Зеленским. Так что он был готов к отставке и "не видел в ней трагедии".

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"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал: "Слушай, давай мы будем завершать", пока не было", – рассказал министр.

Зарубежные коллеги откликнулись на новое назначение Пристайко.

"Спасибо вам, Вадим Пристайко, за дружбу во время пребывания на посту министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве", – написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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