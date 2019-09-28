Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров: "Исправим то, что всех бесит"

Электронная Украина. Министр хочет ликвидировать лишние справки и автоматизировать госуслуги / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В последнем номере газета "Сегодня" решила опубликовать очень символичное интервью — с министром цифровой трансформации Украины. Поговорили о том, как из жизни простого украинца исчезнут бумажные справки, а государство уйдет в интернет.

— Михаил, вам 28 лет. Насколько такой высокий пост по плечу?

— Понятие физиологического возраста теряет актуальность. Появляется новое — социальный возраст. Я замечаю многих 19—20-летних ребят, которые отлично разбираются и в жизни, и в профессии. Я чувствую себя полноценно с людьми любого возраста — и 40, и 60 лет.

— Как бы вы объяснили читателям, "почему я хорош для этой должности"?

— Моя ключевая компетенция — находить сильных людей, не мешать им реализовывать задачи, а убирать барьеры на их пути. В политике часто наоборот. В политике люди не спешат открывать возможности другим. Часто многое делают для своего персонального бренда. У меня другая ситуация. Сейчас будем презентовать замов. Каждый из них сильнее меня в своем направлении. И я вижу свою задачу в решении бюрократических или ресурсных вопросов, чтобы они могли достигнуть поставленных целей.

Почему я пошел в политику, хотя не собирался? Ответ заключается в моей второй компетенции. Наша команда провела одну из самых успешных маркетинговых кампаний в Украине, в избирательной кампании Владимира Зеленского. И у нас есть компетенция находить самое сильное в том, чем ты занимаешься, правильно показывать это людям. Сейчас эта сильная маркетинговая составляющая может очень помочь нашему государству трансформироваться. Потому что услуги были и до этого. Но качество этих услуг, как они предоставлялись, как о них рассказывали людям — все это оставляло желать лучшего. Здесь нужен маркетинг. Эти две составляющие точно отличают меня от всех остальных.

— Как выбирали замов и кто они?

— Когда была кампания Зеленского и нужно было за несколько дней запустить все процессы, было ощущение, что я всю жизнь готовился к этому проекту. Я знал, что делать. Так и сейчас. Я следил в соцсетях за профессионалами, лучшими в своих сферах. Восхищался ими. И пригласил в команду. Причем все это были первые личные встречи в жизни. До этого лично встречался несколько раз только с первым замом. Он был первый зам. Госагентства, на базе которого создали Министерство цифровой трансформации.

— Вы готовите пятилетний план. А какие планы на год?

— Еще неделю назад хотели за год 50 самых востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы за три года этими услугами начало пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были удовлетворены. Оцифровывать "совок" и существующие услуги не вариант. Многие справки нужно просто отменить, услуги предоставляются очень долго.

— Какие справки стоит отменить?

— Например, справка о несудимости. Эти данные есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить информацию. Зачем заставлять человека получать справку? То же самое со справкой о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список.

— Минцифры — новое министерство. Какие функции переходят к вам от других ведомств, а какие будут новыми?

— Забираем лишь две функции. Первое — доверительные услуги Минюста. Это позволяет нам сформировать политику в сфере электронной подписи, электронной идентификации. Второе — административные услуги. Мы их забираем у Минэкономразвития. Остальное — новые функции, которых никогда не было. Их еще нет даже законодательно. Они связаны с развитием цифровой экономики, цифрового предпринимательства.

— Вы упомянули Госагентство электронного правительства. Как оцениваете их уровень работы?

— Там есть классные ребята, которые нам помогают. Но давать оценку результатам сложно. Что для меня результат? Когда говорим об услугах, то конечный результат — какому количеству человек услуга помогла. Сейчас в государстве даже не выстроена сквозная аналитика. То есть когда спрашиваю на совещании: сколько воспользовались онлайн-услугой помощи при рождении ребенка, никто не может точную цифру сказать. Или как я могу провести интернет на 100% в стране, если не знаю уровень проникновения интернета в Украине? И никто не знает: ни регулятор, ни ассоциация провайдеров. У каждого свои цифры. Нам приходится сейчас заново собирать данные.

— В Украине использовался эстонский опыт онлайн-услуг. Будете ли идти тем же путем или планируете внедрять некие инновации?

— Что мы хотим сделать инновационного? Максимально убрать чиновников из процессов. Сделать так, чтобы сама система решала, нужно открывать, к примеру, ФЛП человеку или нет.

Первый такой проект запускаем до конца месяца или в начале октября — Кабинет застройщика. Речь идет о получении лицензий о намерении строительства. Система сама дает разрешение автоматически. Она смотрит, есть ли компания в реестре и т. д.

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— В каждом министерстве вы хотите поставить зама по диджитализации. Как это будет работать?

— Диджитализация должна пронизывать любой процесс в любом министерстве, любом бизнесе, любой системе. Что такое оцифровка вообще? Для меня это два важных чек-пойнта. Первое — ответ на вопрос: как сделать менеджмент эффективнее при помощи IT-технологий? Например, как убрать сто чиновников и заменить их IT-системой? Возьмем электронный документооборот. Он позволяет убрать очень много лишних людей, которые носят документы. То есть диджитализация позволяет сделать менеджмент и принятие решений более эффективными. Второе — как облегчить жизнь нашим людям, для которых предоставляются госуслуги или которые как-то взаимодействуют с государством.

Когда говорим о человеке в каждом министерстве, мы ставим две задачи. Первое — чтобы министерство было более эффективно с точки зрения менеджмента. Быстрее принимало решения. Меньше было бюрократии. Второе — как сделать так, чтобы людям было максимально удобно взаимодействовать с государством именно в той сфере, за которую министерство отвечает. Будет человек, который сфокусирован на этих темах. Он должен хорошо понимать все процессы. Иметь опыт работы или в министерстве, или в этой сфере. Плюс это хорошие менеджеры, которые могут выстроить процессы внутри министерства.

— Вы не опасаетесь, что бюрократический аппарат будет сопротивляться?

— Я месяц тут уже работаю, пока не увидел сопротивления бюрократического аппарата.

— Вы еще не начали их увольнять.

— Я максимально позитивно настроен. Не представляю, как мне может помешать кто-то из чиновников. У меня такая сфера позитивная. Знаю, в других министерствах люди сопротивляются инновациям. Сейчас есть тихие забастовки, внутренние сопротивления. У меня такого нет, нашу тему все поддерживают. О ней говорит президент. О ней говорит премьер. Все понимают, что от этого всем будет только лучше.

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

— Придется менять многие законы. Для этого Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации?

— Конечно, это была моя первая цель — создать комитет ВР. Когда я узнал, как все работает, благодаря Госагентству, сказал: а как вы работали, если у вас нет функций? Мне кажется, что проблема многих министров до этого — они не читали базовые книги по менеджменту. Для меня министр — это в первую очередь менеджер.

— Какие моменты вы открыли, которые представляли иначе?

— Я думал, что все намного сложнее будет. Мне казалось, что настолько все забюрократизировано, что ничего не смогу вынести для решений на Кабмин, например. Но оказалось, что все можно делать быстро. Еще думал, что здесь нет молодых людей. Все, кто понимает, как работает государство, это люди старшего поколения, за 50 лет и т. д. А у нас молодая команда. Иногда смотрю: тебе вообще сколько, 17? Парень говорит: нет, 33. У нас и молодая команда, и инновационная.

— Какие результаты планируете предъявить в ближайший месяц?

— 27 сентября презентуем новый дизайн государства: как будут выглядеть госуслуги, насколько быстрее их можно будет получать. Все увидят нашу концепцию, первый ролик, как мы будем коммуницировать с людьми. В ноябре этот дизайн станет сайтом. И мы начнем каждый месяц какое-то количество услуг на этот сайт добавлять.

Самое главное, за это время мы решили проблему, которую не могли решить все годы. Сейчас каждая услуга — это отдельный сайт. Есть сайт Кабмина, где расписаны все услуги. Но когда на них кликаешь, тебя перекидывает на отдельный сайт, нужно опять авторизоваться и т. д. Я попросил ребят решить эту задачу. И теперь будет один сайт, один URL, один кабинет. Также мы презентуем 27 сентября Кабинет гражданина. Когда заходишь в него, можешь увидишь ту информацию, которую знает о тебе государство (паспортные данные, недвижимость какая числится и т. д.).

— А электронную подпись можно будет получить по интернету?

— Это классный вопрос. Когда я пришел, говорю: что меня бесит? Не понимаю, что такое электронное государство и какие услуги есть. Бесит куча сайтов, где надо заново авторизоваться. Бесит цифровая подпись на флешке. К январю — февралю должна появиться первая в Украине технология смарт-айди. Когда ты можешь при помощи смартфона получить электронную подпись. И не нужно будет идти в центр сертификации ключей, получать это на флешку и т. д.

Подход исходит из того, что меня бесит. Например, меня бесит, что когда появился пайпасс, я перестал носить кошелек. А в кошельке обычно лежат водительские права. И когда мое авто останавливают, то у меня нет с собой прав. Это нарушение. Поэтому хотим сделать электронные права. Они появятся в Кабинете гражданина. Мы с МВД плотно работаем. До нового года сделаем пилот.

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Еще мы делаем электронный студенческий. Это откроет большой рынок для бизнеса. Например, кинотеатры смогут подключаться к базе и проверять, студент ты или нет. Студенты смогут получать персональные скидки.

— Останутся ли услуги для тех, кому это необходимо? Жители сел, пенсионеры, ретрограды?

— Конечно. В ЦНАПах можно будет получить любую услугу.

— По Украине далеко не везде есть хороший интернет.

— Да, и цена подключения очень разная. Нужно, чтобы услуга была максимально доступной. Я социолог по образованию. Мне кажется, что доступность интернета — это новый этап е-социализации. Когда есть доступ к информации и полезному контенту, жизнь людей начинает меняться, особенно детей.

Я 1991 года рождения. И у меня у первого из одноклассников в 5-м классе появился компьютер. Все родственники сбрасывались. Не знаю, откуда было сумасшедшее понимание, что нужен компьютер, чтобы развиваться. Это дало толчок в жизни. Для меня принципиальная задача: зайти с интернетом в небольшие городки и села. Это спасение от бедности.

И считаю важным приобщать к новым технологиям старшее поколение. У меня бабушке 73 года. Я давно ей подарил смартфон. Она активный пользователь — "Вайбер", "Телеграм", "Фейсбук". В "Инстаграме" меня комментирует. Считаю, что если своим бабушкам и дедушкам дарить смартфоны, они будут дольше жить. Потому что в голове формируются новые нейронные сети. Мозг начинает активно работать. Это кардинально меняет жизнь людей.

— Это хорошая социальная кампания: "Купи бабушке смартфон — продли ей жизнь"!

— Да, и я в это верю. Вижу, как жизнь бабушки изменилась. Она нашла много родственников, подруг. Обменивается с ними по видео, общается по скайпу. Она живет на краю небольшого городка и чувствует себя при этом нормально.

— Какая у вас зарплата?

— Я еще не получил ни одной. Слышал, от 30 до 40 тыс гривен. Это намного меньше, чем было. Я зарабатывал до полумиллиона в месяц. У меня есть 300—400 тыс долларов. Посчитал, этого на пять лет хватит с головой. У нас никогда не было высокого уровня жизни. Все деньги мы вкладывали в бизнес. Я даже первую машину купил совсем недавно — перед тем, как пойти в Раду и министерство. Понимал, что в ближайшие пять лет этого не сделаю. А то люди с подозрением смотрят, когда ты покупаешь что-то дорогое во время работы в министерстве. Поэтому все базовые вещи закрыл. В квартиру переехал, закончил ремонт. Купил машину до назначения. До покупки ездил на машине друга, а до этого была на литовских номерах.

— О, евробляха! А какая теперь?

— Купил Audi Q8. Но хочу ее продать и купить две простые машины — для себя и жены. Я не привык ездить на таких машинах.

— Чем занимается супруга?

— Преподает английский для IT-компаний. Год занимается дизайном женской одежды. У нее свой бренд. Она шьет одежду для первых леди. Сдержанную, которая подчеркивает женские преимущества.

— А Елена Зеленская в ее вещах ходила?

— Вот сегодня передал ее одежду Лене Зеленской. Но она еще не носила.

— Как домашние обязанности распределились сейчас? Мусор выносите?

— Стабильно, это закон. И каждый день убираем. У нас животные просто есть. Собака и кот. Я выгуливаю лабрадора утром и вечером. Его зовут Шерон. Эти прогулки становятся напряжными из-за графика, но выгуливаю. А кот обычный, дворняжка. Рыжий, зовут Веня. Мы всех животных забрали из Запорожья.

— Когда вы переехали?

— Ровно год назад.

— Как Киев восприняли?

— Как будто домой попал. Киев сразу стал своим. Тут движение, сумасшедший ритм!

Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику. недавно Михаил Федоров встречался в Киеве с представителями ЕС и донес до них идею "государства в смартфоне".

Еще во времена правительства Гройсмана сообщалось, что к концу 2019 года украинцы смогут получать 180 электронных услуг. Украина продолжает реформировать систему государственного управления. В 2018 году заработали более полусотни новых центров админуслуг. Продолжается процесс децентрализации.

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