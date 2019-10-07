Министр энергетики США прокомментировал свою "отставку из-за Украины"

Рик Перри обещает сложить полномочия, но "не сегодня и не в следующем месяце"

Рик Перри. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Американский министр энергетики Рик Перри опроверг появившуюся в прессе информацию о его предстоящей отставке.

В ходе своего визита в Литву, глава Министерства энергетики США прокомментировал статью в американских СМИ, о том, что он собирается сложить свои полномочия в конце ноября.

"Нет. Я здесь, я на службе. Они пишут эту историю уже не менее девяти месяцев. Однажды, вероятно, у них это получится, но это не сегодня, не завтра, не в следующем месяце", – цитирует Рика Перри агентство Reuters.

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Журналисты, сообщившие о грядущей отставке, объясняли решение главы Минэнергетики его причастностью к расследованию начатой процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку именно Перри возглавил американскую делегацию на майской церемонии инаугурации украинского президент Владимира Зеленского в Киеве.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что в июле он позвонил Зеленскому, чтобы поздравить того с проведением парламентских выборов, именно по просьбе Перри. Именно этот звонок и стал поводом для демократов обвинить Белый дом в давлении на Украину ради возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Видео: Reuters

"Сегодня" сообщали, что сам Перри не скрывает, что обсуждал с американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа, Украину, но отрицает, что хоть когда-нибудь упоминал в этом контексте Байдена либо его сына.

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