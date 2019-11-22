Министр инфраструктуры Криклий предложит Кабмину уволить своего зама Клитину

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, который ранее назвал задачу Верховной Рады до 2020 года, на следующем заседании правительства намерен внести представление на увольнение своего заместителя по евроинтеграции Александры Клитиной. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Я неоднократно публично подчеркивал, что сам формировал свою команду, и оставляю за собой право изменять ее… Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее заседание правительства представление о ее отставке от своего имени", - написал он.

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Ранее пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной. Во время переписки с пранкером Клитина дала понять, что хотела бы получить пост министра инфраструктуры, а также негативно оценила деловые качества Криклия.

"Если у госпожи Клитиной есть реальные факты злоупотреблений или коррупции среди членов команды, я прошу так же сообщить их для расследования компетентным органам, считаю, они имеют право знать больше Джокера", – написал Криклий.

Напомним, Владислав Криклий во время визита в Харьков сообщил о планах обновить подвижной состав"Укрзализныци", повысить качество и безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Для этого, говорит министр, надо передать в концессию непрофильные активы железной дороги. То есть – отдать в долгосрочную аренду инвесторам, к примеру, заброшенные отели или площадки для торговли. Всего же активов, о которых может идти речь, в "Укрзализныци" – на 10 млрд. грн.

Несколько городов, где будут воплощать этот проект со следующего года, в министерстве уже определили.

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